Kojima Productions : le teasing se poursuit avec 3 logos cryptiques, la révélation aux Game Awards se confirme !

Nous ne savons pas encore officiellement ce que prépare Kojima Productions, mais plusieurs pistes officielles et officieuses se dessinent. Norman Reedus semble avoir confirmé qu'il reviendra pour un Death Stranding 2, un jeu d'horreur dénommé Overdose avec Margaret Qualley a vu son gameplay fuiter sur la Toile et un projet en exclusivité sur Xbox (qui pourrait être Overdose ou autre chose) a été annoncé.

Et ces dernières semaines, Hideo Kojima et ses équipes ont commencé à teaser l'un de ces titres via une série d'affiches, confirmant la présence de Elle Fanning et Shioli Kutsuna au casting. Tout le monde pensait que la révélation finale surviendrait lors des Game Awards 2022, prévus dans la nuit du 8 au 9 décembre, en raison de l'amitié fraternelle qui lie Hideo Kojima l'organisateur Geoff Keighley, et ce sera visiblement bien le cas.

Kojima Productions vient en effet de tweeter une nouvelle image cryptique sur les réseaux sociaux, qui représente 3 logos sur un fond noir. Nous retrouvons les deux mêmes logos que sur les derniers posters teasers, mais aussi un autre pour l'Automated Public Assistance Company. La direction artistique rappelle fortement Death Stranding (mais aussi l'esthétique globale du studio de développement), laissant logiquement penser à l'annonce d'une suite. L'autre idée serait que ces logos soient associés à 3 projets différents sur lesquels travaillerait l'entreprise...

???? — The Game Awards (@thegameawards) December 2, 2022

Toujours est-il que Geoff Keighley, via son compte personnel et celui des Game Awards, a répondu au teaser, confirmant ainsi presque définitivement une (ou des ?) révélation lors de la cérémonie qui aura lieu dans pile une semaine. En espérant que, cette fois, Kojima ne fasse pas juste acte de présence pour parler de son podcast. En attendant le lever de rideau, Death Stranding Director's Cut est disponible à partir de 28,42 € sur Amazon.fr.