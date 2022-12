Kojima Productions : une troisième actrice teasée en amont des Game Awards, mais pourquoi ?

Nous ne sommes plus qu'à une journée des Game Awards 2022, cérémonie récompensant entre autres les meilleurs jeux de l'année et théâtre d'annonces en tout genre. Un rendez-vous immanquable de l'industrie vidéoludique organisé par Geoff Keighley, dont l'amitié avec Hideo Kojima n'est plus à prouver. Le créateur japonais tease d'ailleurs depuis quelque temps un nouveau projet qui pourrait bien être Death Stranding 2 s'il ne s'agit pas d'Overdose ou du jeu développé pour l'écosystème Xbox, du moins si ces deux derniers ne font pas qu'un. La semaine dernière, nous avons ainsi eu droit à un visuel montrant trois logos, dont un inédit pour un organisme appelé Automated Public Assistance Company. Cela aurait pu être tout, mais le teasing se poursuit.

Après Elle Fanning liée à la question « Who Am I? » et Shioli Kutsuna pour « Where Am I? », une troisième interrogation avait été posée : « How Come? » Forcément, nous nous attendions à une autre personnalité connue et c'est justement ce que présente le nouveau visuel partagé par Hideo Kojima, évidemment ombré sinon ce ne serait pas amusant. Mais qui est-ce ? Certains pensent qu'il pourrait s'agir de Fragile ou Léa Seydoux si vous préférez, personnage de Death Stranding qui pourrait donc faire son retour dans une suite. Il faut bien avouer qu'entre la chevelure qui semble tirer vers le roux et la forme des oreilles, la « ressemblance » semble bien là. L'ami Hideo ne s'arrête pas là et nous pose encore une question avec son « Why » (pourquoi en français).

Si Fragile est bien cette troisième femme, ne pas la montrer jusqu'au dernier moment aurait du sens. Évidemment, Geoff Keighley a surenchéri en citant le tweet, et à moins d'autres messages cryptiques du genre, il faudra donc sans doute patienter jusqu'aux Game Awards pour enfin avoir le fin mot de l'histoire.

Death Stranding Director's Cut ne coûte actuellement que 19,99 € sur Amazon si jamais vous souhaitez découvrir le dernier jeu en date du créateur.