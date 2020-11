LEGO Super Mario fait le plein de nouveaux sets et personnages pour le début d'année 2021

L'année 2020 a vu l'arrivée d'une toute nouvelle gamme de briques interactives, les LEGO Super Mario, une collaboration avec Nintendo qui semble fructueuse puisqu'après les multiples sets parus faisant vite monter la facture, c'est une deuxième vague qui vient d'être dévoilée, vidéo à l'appui.

Dès le 1er janvier 2021, ce sont ainsi un set principal, trois extensions, deux packs Power-Up et dix personnages supplémentaires qui vont pouvoir être achetés, voici leur liste :

71380 LEGO Super Mario Master Your Adventure Maker Set (366 pièces) - 59,99 $ / €

71381 LEGO Super Mario Chain Chomp Jungle Encounter Expansion Set (160 pièces) - 19,99 $/ 24,99 €

71382 LEGO Super Mario Piranha Plant Puzzling Challenge Expansion Set (267 pièces) - 29,99 $ / €

71383 LEGO Super Mario Wiggler’s Poison Swamp Expansion Set (374 pièces) - 39,99 $ / €

71384 LEGO Super Mario Penguin Mario Power-Up Pack (18 pièces) - 9,99 $ / €

71385 LEGO Super Mario Tanooki Mario Power-Up Pack (13 pièces) - 9,99 $ / €

71386 LEGO Super Mario Character Packs – Series 2 - 4,99 $ / 3,99 €

Le set Master Your Adventure Maker est évidemment la pièce maîtresse de cette deuxième vague, dont le but est de permettre la création de nos propres niveaux avec la possibilité de changer les réactions de LEGO Mario face à trois briques spéciales à « programmer ». Un nouveau tuyau de départ modifiera aussi les règles, en nous mettant au défi d'atteindre l'arrivée le plus vite possible, tandis que la Jungle Soda rejoint les biomes disponibles. Évidemment il est possible d'utiliser n'importe quelle pièce LEGO Super Mario pour bâtir son terrain de jeu.

Plante Piranha, Goomba, Wiggler, Paratroopa et Larry feront eux office d'ennemis. Quant aux personnages introduits séparément, il s'agit de Huckit Crab, Spiny Cheep Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Fly Guy, Poison Mushroom, Para-Beetle, Thwimp et Bone Goomba. Mario pourra de son côté enfiler les costumes de pingouin et tanuki. Vous pouvez retrouver des visuels montrant tout cela en page suivante.

« Ce ne serait pas Super Mario si nous n'étions pas constamment en train de créer de nouveaux mondes et aventures pour le plombier préféré de tous », a déclaré Simon Kent, directeur de la conception et responsable de la création pour LEGO Super Mario, du groupe LEGO. « Les ensembles LEGO Super Mario que nous avons sortis plus tôt cette année ont été extrêmement bien accueillis par les fans et nous sommes vraiment ravis de nous appuyer sur ceux qui ont encore plus de personnages et d'expériences aujourd'hui. Nous voulons vraiment permettre aux utilisateurs d'être aussi créatifs que possible avec LEGO Super Mario - et les ensembles d'extension d'aujourd'hui et de nouveaux personnages à collectionner ont été lancés pour élargir les horizons de l'univers LEGO Super Mario, permettant aux joueurs d'être aussi imaginatifs que possible dans la façon dont ils font interagir Mario avec ses amis, et dont il vainquent ses ennemis. »

Si les LEGO Super Mario vous font craquer, les différents sets sont en vente sur Amazon.

