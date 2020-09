Little Nightmares II : une Édition TV collector dévoilée, avec plein de contenu à un prix attractif

Little Nightmares II a refait surface le mois dernier avec une bande-annonce et surtout sa date de sortie, le 11 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Des versions PS5 et Xbox Series X sont prévues pour plus tard cette année-là, mais elles ne sont pour le moment pas concernées par l'annonce du jour.

Bandai Namco Games vient de confirmer la disponibilité d'un coffret collector baptisé Édition TV, qui donnera accès à du contenu numérique, un artbook, un diorama, la bande-son complète sur CD, un steelbook, des autocollants et un visuel 3D lenticulaire regroupé dans un boîtier ressemblant à un téléviseur. Mais la meilleure nouvelle, c'est le prix de cette édition spéciale : seulement 49,99 €, sur la plateforme de votre choix !

Éléments physiques Boîte TV collector

Boîtier avec le jeu standard (disque Blu-ray sur PS4 et Xbox One, cartouche sur Nintendo Switch, code numérique Steam sur PC).

Diorama d'évasion (figurine très détaillée de Mono et Six en train de voyager à travers les postes de télévision).

Bande-son de Little Nightmares II (la bande-son complète sur CD et en téléchargement numérique, composée par Tobias Lilja, de Tarsier Studios).

Artbook : L'art de Little Nightmares II (découvrez les coulisses de Little Nightmares II grâce à cet artbook de 56 pages qui contient tous les croquis, illustrations et décisions de conception réalisés par l'équipe artistique de Tarsier Studios).

Steelbook collector

Autocollants Little Nightmares II exclusifs

Un visuel 3D Lenticulaire (Exclusivité de la Boutique) Bonus numériques Accès à la salle secrète des Nomes.

Suivez les Nomes pour trouver un casse-tête spécial dans le jeu et débloquer le chapeau des Nomes après l'avoir terminé.

Bande-son du jeu

Artbook numérique

Fonds d'écran et avatars

Thème dynamique (version PS4 uniquement)

Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre Édition TV sur le site de Bandai Namco, et il s'agit d'ailleurs de la seule version physique proposée pour le moment.

