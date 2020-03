Made In Asia (Bruxelles) reporté suite aux problèmes liés au coronavirus

Le coronavirus (Covid-19) continue de mettre à mal les organisateurs de salons et après une première salve française d'annulations ce week-end, c'est maintenant au salon Made in Asia de Bruxelles d'annuler son édition de la semaine prochaine pour la reporter aux 4, 5 et 6 septembre.

Voici le message officiel que les organisateurs ont posté sur leur site :

En raison de l’impact mondial du COVID-19, la quasi-totalité de nos invités asiatiques ne peut plus se déplacer suite aux mesures prises dans leurs pays respectifs. De plus, beaucoup d’exposants importent des produits provenant des régions du monde touchées et sont confrontés à des problèmes de logistique. Étant donné les problèmes grandissants rencontrés ces derniers jours, il nous devient difficile de garantir la qualité de ce festival et de toutes les activités qui y étaient prévues. Pour ces différentes raisons, nous avons le regret de vous informer que l’édition qui devait avoir lieu les 13, 14 et 15 mars 2020 doit être postposée aux 4, 5 et 6 septembre à Brussels Expo. C’est en effet précisément parce que nous voulons offrir à tous nos visiteurs l’expérience unique qu’ils méritent que nous avons décidé de postposer Made in Asia. L’implémentation générale du salon et sa localisation (Brussels Expo) conserveront la qualité à laquelle les visiteurs sont habitués. Les fans de Made in Asia n’auront donc pas à ranger leur tenue de cosplay bien longtemps. Les tickets restent valables pour la prochaine édition de Made in Asia les 4, 5 et 6 septembre 2020. Les détenteurs de tickets qui en font la demande seront remboursés. Tous les partenaires, exposants et invités seront contactés personnellement dans les jours qui suivent afin de définir les prochaines étapes. Nous tenons à remercier les autorités de la ville de Bruxelles et Brussels Expo pour leur flexibilité dans la recherche de nouvelles dates.

Notez que vous pouvez consulter notre « Liste des salons incontournables de 2020 (jeu vidéo, cosplay, animation, manga, pop culture, geek...) » qui est mise à jour en temps réel avec les dates des salons en France, Belgique, Luxembourg et Suisse et leurs annulations le cas échéant.