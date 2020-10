Marvel's Spider-Man: Miles Morales, un nouveau costume dévoilé ?

Après quelques lourdes erreurs de communication de la part des papas de Marvel’s Spider Man, notamment le changement de visage de Peter Parker en plus des sauvegardes PlayStation 4, Insomniac Games a publié un post sur son compte Instagram pour égayer les fans. Dans ce dernier prenant la forme d’un article du fameux Daily Bugle et présentant le nouveau héros, un détail attire l’attention.

En effet, à la fin du post se trouve un clip de quelques secondes montrant Peter et Miles se baladant dans New York. Miles est également doté d’un nouveau costume, se composant d’un short noir en plus d’un sweat à capuche bleu (voir ci-dessus). Ce design rappelle étrangement la tenue que le héros porte dans le film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse. De plus, deux costumes seront disponibles dans les bonus de la Launch Edition : T.R.A.C.K et un autre sans nom. Se pourrait-il que le costume présent dans le post des développeurs soit le deuxième de la Launch Edition ? Wait and see... Si vous l’avez manqué, Marvel’s Spider Man: Miles Morales est passé gold.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est attendu le 19 novembre chez nous. Vous pouvez le précommander sur Amazon pour 59,99 €.