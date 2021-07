Max Payne : Sam Lake et James McCaffrey fêtent les 20 ans de la franchise dans une vidéo fan service

Le 25 juillet 2001, les joueurs nord-américains sur PC découvraient Max Payne, un jeu de tir et d'action à la troisième personne suivant un personnage éponyme, anti-héros dépressif et accro aux médicaments, membre de la DEA enquêtant sur la drogue Valkyrie. Un véritable polar noir surtout connu par son utilisation du bullet time.

Vous l'avez compris, la franchise Max Payne célèbre son 20e anniversaire aujourd'hui, et pour l'occasion, Sam Lake a concocté une vidéo. Le directeur de Remedy, développeur du jeu, a également prêté son visage au personnage, et il est ici accompagné de James McCaffrey, la voix de Max. Les deux hommes remercient bien évidemment tous les fans de la licence, qui a eu droit à trois épisodes au total, sur de nombreuses plateformes, mais Sam Lake et James McCaffrey se replonge aussi dans le rôle de Max Payne, le premier renfilant le costume du personnage et le second récitant une phrase tout aussi pessimiste que l'anti-héros :

Les anniversaires sont comme des regrets, ils n'arrêtent pas de revenir. Chacun est une nouvelle cicatrice qui vous ralentit et vous rapproche de votre tombe.

Dans la vidéo, Sam Lake rappelle que de nombreux développeurs de l'époque ont depuis quitté Remedy, et que le troisième opus avait d'ailleurs été dirigé par Rockstar. Max Payne a également été adapté au cinéma, mais inutile d'en parler. De l'eau a coulé sous les ponts en 20 ans, le studio finlandais a depuis accouché de jeux comme Alan Wake, Quantum Break et plus récemment Control. Ce dernier est d'ailleurs affiché à 29,99 € sur Amazon dans son Ultimate Edition sur PS5.