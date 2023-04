Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 13) : Leon Kennedy à Poudlard ?

Après un lundi férié pour cause de résurrection, le S.E.L.L. n'est de retour qu'aujourd'hui avec le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et pour ne pas changer, c'est le remake du survival-horror culte de Capcom qui se retrouve tout en haut.

Resident Evil 4 est en tête des ventes, d'abord à la première place sur PS5 mais aussi sur la troisième marche du podium sur PS4, en cadrant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard en deuxième position. Le reste du classement est composé de jeux plus classiques, avec Mario Kart 8 Deluxe sur Switch et FIFA 23 sur PS5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 avril au 1er avril 2023 :