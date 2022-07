Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 25) : Mario, Aloy et les guerriers de Fire Emblem

C'est une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui, et comme tous les lundis, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers temps. Si certains titres sont déjà là depuis un moment, un nouveau venu débarque dans ce Top 5, et il s'agit encore une fois d'une exclusivité Nintendo Switch.

Mario Strikers: Battle League Football ne laisse pas sa première place, il est suivi par Horizon Forbidden West sur PlayStation 5 et Fire Emblem Warriors: Three Hopes fait une entrée remarquée à la troisième place, avec son édition Limitée. La standard est à la quatrième place, et c'est Nintendo Switch Sports qui clôture ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 25 juin 2022 :