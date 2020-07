Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 28) : les animaux de Nintendo sur la première marche du podium

Vous le savez maintenant, chaque lundi, nous nous attardons sur les meilleures ventes de jeux vidéo en France. Quoi de neuf pour la semaine 28 ? Animal Crossing: New Horizons revient en tête et récupère la première place. F1 2020, lui, est deuxième, tandis que The last of Us Part II est troisième.

Pour finir, Mario Kart 8 Deluxe est quatrième et Ring Fit Adventure cinquième.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France 6 au 11 juillet 2020 :