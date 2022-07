Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 28) : un classement 100 % Switch

L'été bat son plein, mais pas de répit pour les joueurs. Le S.E.L.L. partage comme chaque lundi le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, et comme souvent, nous avons là un Top 5 composé uniquement de jeux sur Nintendo Switch. Et oui, c'est encore Mario Strikers: Battle League Football qui est en tête de ventes.

Derrière lui, nous retrouvons l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe, ainsi que Nintendo Switch Sports. Enfin, le reste du classement est composé de titres que nous n'avions pas vus depuis un moment, à savoir Animal Crossing: New Horizons et Kirby et le monde oublié.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 11 au 16 juillet 2022 :