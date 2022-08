Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 30 et 31) : Xenoblade Chronicles 3 s'impose comme le nouveau jeu de l'été

Après quelques jours de vacances, le S.E.L.L. est de retour et partage la liste des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers temps, avec deux semaines d'un coup. Qu'importe, car ce sont à chaque fois Xenoblade Chronicles 3 et Horizon Forbidden West qui sont en tête du classement.

Gran Turismo 7 était sur la troisième place du podium à la fin du mois dernier, suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Mario Strikers: Battle League Football. Mais la semaine suivante, GT7 laisse sa troisième position à MK8D et c'est Nintendo Switch Sports qui s'est invité à la quatrième place, tandis que le jeu de foot avec Mario reste à la dernière place du classement.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 juillet 2022 :



Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 août 2022 :