Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 30) : Link repasse déjà devant les Pikmin

Nous sommes lundi, c'est le rendez-vous hebdomadaire pour découvrir le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, évidemment partagé par le S.E.L.L.. La dernière exclusivité Nintendo Switch ne sera pas restée très longtemps en tête, les aventures de Link à Hyrule repassent devant.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est donc le jeu le plus vendu de la semaine, suivi par Pikmin 4 et Mario Kart 8 Deluxe. En dehors de ce podium, nous retrouvons deux autres titres Switch, à savoir New Super Mario Bros. U Deluxe et Animal Crossing: New Horizons.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 24 au 29 juillet 2023 :