Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 31) : nouvelle semaine, zéro changement

L'été, les nouvelles sorties vidéoludiques sont rares, mais le S.E.L.L. partage chaque semaine la liste des cinq jeux les plus vendus en version physique dans l'Hexagone, et aujourd'hui, il n'y a absolument aucun changement par rapport à la semaine dernière, c'est toujours Ghost of Tsushima qui domine le classement.

Nous retrouvons ensuite Animal Crossing: New Horizons, Paper Mario: The Origami King, Mario Kart 8 Deluxe et enfin The Last of Us Part II. Bref, aucune nouveauté dans ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 juillet au 1er août 2020 :