Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 33) : Mario Kart 8 Deluxe toujours en tête

Les semaines se suivent et le S.E.L.L. n'oublie pas de partager comme à son habitude le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Cette semaine, eh bien, le top 5 ressemble fortement à celui de la dernière fois, avec Mario Kart 8 Deluxe toujours en tête des ventes.

Nous retrouvons ensuite Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo Switch Sports et Animal Crossing: New Horizons, le seul changement survient à la dernière place, Xenoblade Chronicles 3 quitte déjà le classement et c'est Horizon Forbidden West qui s'invite encore une fois dans le Top 5, sur PS5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 août 2022 :