Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 4) : Arceus et Nathan Drake sur le podium

Ça y est, l'année 2022 démarre enfin avec de nouvelles sorties vidéoludiques, désormais comptabilisées dans le classement hebdomadaire du S.E.L.L.. Le syndicat des éditeurs partage comme chaque lundi la liste des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France, et il y a du neuf.

Sans surprise, Légendes Pokémon : Arceus se hisse à la première place du podium, lui qui cumule déjà 6,5 millions de copies vendues dans le monde. Et il est suivi par Uncharted: Legacy of Thieves Collection, compilation des deux derniers jeux de la franchise améliorés sur PS5. Le reste du classement est plus classique, avec Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe et FIFA 22.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 24 au 29 janvier 2022 :