Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 47) : le retour d'un super-héros en haut du podium

Le S.E.L.L. aura attendu ce mardi pour dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, il y a du changement cette semaine. Ce sont toujours les mêmes titres qui reviennent, aucun nouveau jeu n'aura fait sensation, mais c'est un jeu PS5 avec un super-héros qui remonte en tête des ventes.

Marvel's Spider-Man 2 se hisse de nouveau sur la plus haute marche du podium, suivi par Super Mario Bros. Wonder et EA Sports FC 24. Mario Kart 8 Deluxe fait son retour dans le Top 5, à la quatrième place, tandis que Call of Duty: Modern Warfare III clôture ce classement de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 25 novembre 2023 :