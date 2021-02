Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 5) : les mêmes, mais en un peu différent

Il y a des choses qui ne changent pas. Il fait froid en hiver, le week-end est trop court, le S.E.L.L. partage son classement hebdomadaire des jeux les plus vendus dans l'Hexagone pour bien commencer la semaine, et ce Top 5 est squatté par trois jeux Nintendo. Les mêmes que d'habitude, mais dans un ordre un poil différent.

Oui, vous les connaissez, il s'agit de Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons et Ring Fit Adventure, encore et toujours. Seules les deuxième et troisième places sont interverties, que de rebondissements ! Le classement comprend deux autres mastodontes vidéoludiques, sur PS4 cette fois, à savoir Call of Duty: Black Ops Cold War et FIFA 21.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 février 2021 :