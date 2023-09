Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 34) : des gros robots sur le podium

Le monde du jeu vidéo ne s'arrête jamais, de même que le S.E.L.L. qui partage comme tous les lundis le classement des titres les plus vendus en France ces derniers jours. Un Top 5 qui accueille un nouveau venu, un jeu d'action et de tir développé par FromSoftware qui a visiblement séduit un tas de joueurs.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom reste quand même au chaud à la première place, mais Armored Core VI: Fires of Rubicon s'invite directement sur la seconde marche du podium, complété par Mario Kart 8 Deluxe. Dans le reste du classement, nous retrouvons Pikmin 4 et Gran Turismo 7, de retour dans le Top 5 sans doute grâce au succès du film.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 21 au 26 août 2023 :