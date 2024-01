Meta Quest : Grimlord, le Soul Like de la réalité virtuelle débarque dès maintenant en accès anticipé

Grimlord est un Action-RPG inspiré de la série des Dark Souls (la référence du genre). Cette catégorie de jeu est sous-représentée en réalité virtuelle et c'est donc avec un certain intérêt que nous surveillerons ce titre, d'autant plus qu'il parait techniquement assez solide, pour de l'autonome.

C'est au studio Metalcat que nous devons ce titre, sorti l'année dernière sur PC en accès anticipé, et disponible actuellement sur l'App Lab, la salle d'attente des jeux autonomes de Meta (avant une éventuelle commercialisation). Attention toutefois : accès anticipé ne rime pas forcément avec gratuité (enfin oui, mais vous aurez compris l'idée); le jeu est proposé pour la bagatelle de 29,99 € (lien avec 25 % de remise).

N'ayez crainte, la version autonome ne sera pas vidée de sa substance puisque celle-ci s'avère équivalente à son pendant PC. Le mode campagne proposera des ennemis difficiles (soit le minimum pour un Soul like), du loot (amasser divers objets / trésors...), des combats à la physique réaliste, un arbre de compétences ainsi que la possibilité de fabriquer ses propres armures et armes. La version définitive amènera un mode sandbox (bac à sable) ainsi que trois chapitres supplémentaires. L'équipe n'exclut pas la possibilité d'ajouter du contenu supplémentaire pour le New Game Plus.

Grimlord est disponible en accès anticipé sur SteamVR et Meta Quest (-25 %), avec de futurs portages prévus sur Pico, PSVR 2 et l'énigmatique YVR. La FAQ Steam indique que la sortie complète est prévue pour le troisième trimestre 2024.

