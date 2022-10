Le métavers ? « Un jeu vidéo mal fait » selon le patron de Xbox

Le métavers est pour le moins intrigant, mélangeant plusieurs technologies de pointe pour proposer un univers virtuel alléchant. Mark Zuckerberg, patron de Meta, y voit un énorme potentiel. Il a récemment tenu la Meta Connect 2022, mais les annonces n'ont pas séduit tout le monde.

Et parmi les déçus, nous retrouvons Phil Spencer, patron de la branche Xbox de Microsoft. Lors du WSJ Tech Live 2022, Phil Spencer a ainsi déclaré qu'il voit le métavers actuel comme « un jeu vidéo mal fait », et il a bien du mal à voir le plein potentiel de cette technologie :

Si je pense aux jeux vidéo, pendant des années, nous avons rassemblé des gens dans des espaces 3D pour aller sauver le monde des envahisseurs extraterrestres ou conquérir un château. Construire un métavers qui ressemble à une salle de réunion, je trouve juste que ce n'est pas là que je veux passer la plupart de mon temps.

Il est clair qu'à une époque où les jeux vidéo sont désormais photoréalistes, The Last of Us Part I (à 61,49 € à Leclerc) nous en a encore mis plein la vue récemment, voir des avatars aux formes cartoonesques et très simples dans des environnements ancrés dans le réel n'a rien de vraiment exaltant. Rappelons tout de même que Meta et Microsoft travaillent ensembles sur des technologies VR et AR, mais plus pensées pour le monde professionnel. Côté jeux vidéo, il faudra attendre de sacrées évolutions pour séduire les constructeurs et les joueurs.