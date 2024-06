Monster Hunter Wilds : le perfide Balahara introduit dans un somptueux trailer de gameplay, une fonctionnalité multijoueur confirmée

La semaine dernière, Capcom nous a régalé en diffusant lors du State of Play la toute première bande-annonce de gameplay de Monster Hunter Wilds, le prochain épisode principal de la licence qui avait été dévoilé en décembre durant les Game Awards. Personnages avec qui nous interagirons au cours de l'histoire avec notre Chasseur pouvant parler, de même que notre compagnon Palico, monture Seikret, retour des 14 armes emblématiques de la série présentes de MH World, environnements évolutifs et nouvelles créatures réagissant à l'écosystème qui les entoure, les nouveautés ont été nombreuses et il y avait clairement de quoi se régaler. Il nous a alors été donné rendez-vous au Summer Game Fest Live 2024 pour découvrir un autre trailer, devant à minima dévoiler un monstre inédit.

Ce nouvel ennemi se nomme le Balahara et se tapira notamment sous le sable du désert. Une créature encore plus retorse se trouve également dans la région, un futur coup de foudre pour notre Chasseur... Outre la vidéo qui en met encore une fois plein la vue, Ryozo Tsujimoto a annoncé une excellente nouvelle pour les joueurs ayant des amis sur d'autres plateformes, puisque le cross-play entre PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam) sera implémenté dans cet épisode.

La beauté sauvage des Plaines venteuses En traversant les dunes des Plaines venteuses, les chasseurs et la faune locale devront faire attention à ne pas tomber dans les pièges de sables mouvants des Balahara. Les Terres interdites accueillent de nombreuses meutes de gros monstres tels que le Balahara, que l'on peut voir dans la bande-annonce en train de traquer et d'écraser le Doshaguma révélé précédemment. Ces léviathans sécrètent du mucus le long de leur corps serpentins pour manœuvrer habilement sous la terre, lancer des attaques sur leurs ennemis et créer des pièges capables de faire basculer la bataille en leur faveur. Ces monstres redoutables cherchant à se faire une place dans ce rude écosystème, des conflits territoriaux avec d'autres gros monstres peuvent éclater à tout moment. Tapi dans les fréquentes tempêtes de sable de la région, un mystérieux prédateur tout en haut de la chaine alimentaire se cache, attendant de foudroyer ses proies. Un monde sans pitié (et sans rupture) Monster Hunter Wilds passera sans transition des séquences cinématiques au gameplay pour raconter une histoire rythmée et captivante L'histoire captivante du chasseur qui dirige la Commission de recherche sur les Terres interdites et qui explore l'écosystème dynamique rempli de monstres vivant dans des environnements extrêmes. Après avoir quitté leur navire en direction des Plaines venteuses, les chasseurs rencontreront la population locale et commenceront à percer les nombreux mystères que recèlent les Terres Interdites, comme l'imposante montagne en forme de croissant qui domine le paysage. Ce voyage obligera les joueurs à faire équipe avec d'autres chasseurs pour découvrir la relation entre ce monde et ses habitants, en se serrant les coudes contre de nouveaux et redoutables ennemis.

Monster Hunter Wilds sortira en 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Nous aurons de ses nouvelles à l'occasion de la gamescom Opening Night Live en août, avec une démo jouable dans les allées du salon. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

