Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections date son arrivée dans un trailer démentiel avec Kara et une grande première côté doublage !

La hype entourant l'univers de Naruto est grande en ce moment puisque le manga Boruto: Two Blue Vortex vient de débuter sur Manga Plus, après une pause de plusieurs mois et une ellipse narrative. Que vous appréciiez ou non le contenu de cette suite, ses personnages seront présents dans Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, prochain jeu de CyberConnect2 et Bandai Namco qui fera aussi bien office de florilège des précédents épisodes du studio pour les 20 ans de l'anime que de titre à part entière bénéficiant d'un scénario original qui laisse songeur avec une Cinquième Grande Guerre Ninja. Nous savions déjà qu'Ashura et Indra‎ Ōtsutsuki seraient ajoutés au casting, de même que Naruto Uzumaki (Mode Baryon), Sasuke Uchiha (Soutien de l'ombre), Boruto (Kâma), Kawaki et Jigen. Si cela ne vous suffisait pas encore, trois autres personnages viennent d'être officialisés et pas des moindres !

Bande-annonce VOSTA

Les autres principaux membres de Kara, l'organisation criminelle dirigée par Jigen, vont donc également pouvoir être incarnés pour la toute première fois. Nous avons ainsi un aperçu des techniques de la fougueuse Delta face à Naruto, capable de transformer ses jambes en fusées ou encore de lancer un rayon destructeur avec les yeux ; le bourrin Boro à la force destructrice et Koji Kashin aux capacités évidemment familières compte tenu de ses origines... Plus étonnant, nous voyant les quatre membres de Kara effectuer un assaut combiné, ici montré face à Pain. Est-ce une nouvelle possibilité de gameplay ou juste la Technique Secrète de Jigen ? Quoi qu'il en soit, le nombre de combattants sera de plus de 130 avec ces ajouts et nous ne sommes sans doute pas encore au bout du compte, puisqu'il serait étonnant (et décevant) qu'Isshiki ou Code ne soient pas présents.

Mais surtout, nous apprenons la date de sortie de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, fixée au 17 novembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. La France sera particulièrement chouchoutée à cette occasion, car pour la toute première fois, nous pourrons jouer avec les voix françaises officielles ! Vous pouvez d'ores et déjà juger du résultat, qui est plutôt de bonne facture, même si rien ne vaut le japonais. L'anglais sera toujours inclus et nos voisins allemands pourront aussi profiter d'un doublage local !

Bande-annonce VF

Pour finir, les différentes éditions qu'il sera possible de se procurer en physique et dématérialisé ont été dévoilées et il y en aura clairement pour toutes les bourses. Et, oui, un Season Pass ajoutant 5 personnages est déjà officialisé... Vous trouverez tous les détails ci-dessous, il y a clairement de quoi s'y perdre !

Bonus de précommande 3 costumes exclusifs :

Naruto (costume du 20e anniversaire de la série télévisée) ;



Naruto (le combat final) ;



Sasuke (costume du 20e anniversaire de la série télévisée). Édition standard physique et numérique - 59,99 € Le jeu en boîte sur PS5, PS4, Xbox ou Switch. Édition numérique Deluxe - 84,99 € Le jeu numérique sur PS5, PS4, Xbox, Switch ou PC (Steam).

Bonus de l'édition Deluxe : costume Kakashi (sans masque).

Season Pass (5 personnages jouables).

Bonus du Season Pass : costume Naruto (Grande guerre des ninjas : fin). Édition physique et numérique Ultimate - 94,99 € Le jeu sur PS5, PS4, Xbox, Switch ou PC (Steam)*.

Bonus de l'édition Deluxe : costume Kakashi (sans masque).

Season Pass (5 personnages jouables).

Bonus du Season Pass : costume Naruto (Grande guerre des ninjas : fin).

Bonus de l'édition Ultimate : 5 costumes et 2 accessoires. * Uniquement en numérique sur PC.

Édition Collector - 149,99 € Le jeu standard en boîte sur PS5, PS4, Xbox ou Switch.

Boîte collector.

Un steelbook.

2 figurines : ensemble exclusif de figurines Naruto et Sasuke (version du 20e anniversaire de l'anime).

Jaquette réversible. Édition Collector Premium (exclusive à la boutique officielle de Bandai Namco) - 189,99 € Le jeu standard en boîte sur PS5, PS4, Xbox ou Switch.

Boîte collector.

Un steelbook.

2 figurines : ensemble exclusif de figurines Naruto et Sasuke (version du 20e anniversaire de l'anime).

Jaquette réversible.

Rouleau exclusif (illustration de Studio Pierrot, certificat d'authenticité inclus).

6 cartes de collection.

Bonus de l'édition Deluxe : costume Kakashi (sans masque).

Bonus de l'édition Ultimate : 5 costumes et 2 accessoires.

Season Pass (5 personnages jouables).

Bonus du Season Pass : costume Naruto (Grande guerre des ninjas : fin).

Voilà, vous savez tout concernant la sortie de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections. Quelques visuels accompagnent ces informations et sont à retrouver en page suivante. En attendant que les boutiques en ligne proposent le jeu en précommande, vous pouvez retrouver tous ceux déjà sortis chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.

