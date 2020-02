NETFLIX : Castlevania, une bande-annonce mortelle pour la Saison 3

Netflix carbure aujourd'hui, car après le teaser de la Saison 4 de Stranger Things, c'est un projet nettement plus imminent qui s'est offert une bande-annonce.

La Saison 3 de Castlevania s'était fait attendre, mais il a récemment été annoncé qu'elle débarquerait sur la plateforme de streaming le 5 mars prochain. La date approche à grands pas, alors il est logique de voir apparaître cette vidéo qui nous montre de quoi seront faits les futurs épisodes.

Belmont et Sypha vont arriver dans village entouré de sinistres secrets, alors que la race humaine est plus que jamais mise à mal, Alucard va se retrouver à parrainer deux de ses admirateurs, et Isaac partira en voyage pour retrouver Hector. Et encore une fois, leurs péripéties seront mises en scène par les talentueux membres de Powerhouse Animation.