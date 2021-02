No Man's Sky : un système de Compagnons excitant déployé avec la grosse mise à jour 3.2

Près de 5 ans après sa sortie, No Man's Sky est encore loin d'avoir atteint ses limites. Désormais disponible sur PS5 et Xbox Series X | S, le titre de Hello Games accueille aujourd'hui une nouvelle mise à jour majeure numérotée 3.2 et baptisée Compagnons : oui, elle apporte bien des partenaires avec qui nous pouvons partir à l'aventure.



Il est maintenant possible de dresser et adopter des animaux extraterrestres, former des liens avec eux, et les emmener dans nos quêtes pour marquer des dangers et des ressources, nous apporter de la lumière, chasser des créatures, trouver des points d'intérêt, déterrer des trésors et plus encore. Chacun est doté d'une personnalité propre influençant son comportement et ses capacités, qu'il pourra retransmettre à sa progéniture, car oui, nos monstres de compagnie pourront enfanter si nous prenons soin d'eux. Un Séquenceur d'œuf permet même d'influer sur la nature du bébé, mais gare à ne pas trop en faire... Les différents spécimens réagiront de manière variée à nos commandes et aux sollicitations extérieures, et nous pourrons communiquer avec eux en décodant partiellement leurs pensées et souhaits via un logiciel intégré à notre Exosuit.

Jusqu'à 6 compagnons peuvent être enregistrés en même temps, et ils peuvent être appelés sur le terrain à tout moment, 1 à la fois. Leur nom est personnalisable, tout comme leur apparence, grâce à différents accessoires.

Une infinité de nouveaux compagnons Vous pouvez désormais apprivoiser et adopter en tant que compagnons la pléiade de créatures variées que vous rencontrez lorsque vous parcourez l’univers. Une fois qu’ils vous sont liés, vous pouvez appeler vos nouveaux amis n’importe où, même à bord de l’Anomalie spatiale. Élevez une nouvelle génération Les créatures bien traitées pondront des œufs ! Incubez l’œuf dans votre exocombinaison jusqu’à ce qu’il soit prêt à éclore en une toute nouvelle forme de vie. Explorez ensemble Les créatures peuvent être entraînées pour accomplir des tâches telles que le scan de ressources, le marquage de dangers, l’apport de lumière, la chasse de créatures hostiles, la localisation de bâtiments, le déterrage de trésors de valeur ou encore le déploiement de leur propre laser d’excavation installée sur leurs épaules. Jouez ensemble Utilisez des gestes de commande spécifiques pour donner des ordres à votre co-explorateur. Lorsque vos compagnons rencontrent d’autres joueurs, créatures ou compagnons, ils peuvent devenir curieux, joueurs ou au contraire agressifs, selon leur personnalité. Des personnalités uniques La personnalité d’une créature est unique et influencée par son espèce et son rôle dans l’écosystème. La personnalité des créatures influence la manière dont elles se comportent, pensent et communiquent. Neuro-traduction extraterrestre Le harnais de la créature possède un lien neuronal avec l’exocombinaison, permettant une traduction rudimentaire de ses pensées et de ses souhaits. Vous pouvez enfin parler aux créatures que vous rencontrez ! Établissez votre lien Entretenez votre compagnon en jouant avec lui, en le nourrissant et en lui donnant de l’attention. Personnalisation de compagnon Accessoirisez votre compagnon avec une gamme de parures fonctionnelles et décoratives. Vous pouvez changer la couleur des accessoires et les personnaliser grâce à des adhésifs. Entretenez les petits Les bébés créatures hériteront de l’apparence et du caractère de leurs parents, mais ils ne sont jamais des copies conformes ! Ils auront besoin de votre attention de l’éclosion jusqu’à l’âge adulte… Re-séquençage de gènes Vous pouvez également apporter le matériel génétique au nouveau séquenceur d’œuf à bord de l’Anomalie spatiale. Le séquenceur d’œuf permet aux joueurs de remixer le matériel génétique de leurs œufs en incubation afin d’obtenir des créatures uniques, inédites. Commerce génétique Les joueurs ayant trouvé des créatures particulièrement rares ou convoitées peuvent vouloir vendre les œufs pondus par ces précieux compagnons à d’autres joueurs.

La mise à jour 3.2 amène sinon des améliorations quant à la sélection des dialogues, la possibilité de traire ou monter certaines créatures appâtées, les temps de chargement et la distorsion d'écran sur PS4, et plus encore. Le changelog complet est visible en anglais sur le site officiel, et des images sont accessibles en page suivante.

No Man's Sky est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.