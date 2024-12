NVIDIA : un point sur les nouveautés DLSS

Comme toutes les semaines ou presque, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo qui bénéficient de ses technologies incluses dans ses cartes graphiques, notamment le DLSS. Il est clair que la fin de l'année approche, les nouveautés sont rares et le constructeur de GPU met surtout en avant des jeux qui bénéficient de contenus additionnels ou de mises à jour.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité de Cyberpunk 2077, EVE Frontier, PANICORE, Hitman: World of Assassination et Ready or Not :

Mise à jour 2.2 de Cyberpunk 2077 : il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans Night City, et le développeur CD PROJEKT RED a encore plus de surprises en réserve pour les habitants de Cyberpunk 2077. Disponible dès maintenant dans la mise à jour 2.2, les propriétaires du jeu ont un tas de nouveaux contenus à apprécier, y compris de nouvelles missions en monde ouvert et des options de personnalisation. Cyberpunk 2077 est doté du DLSS 3.5 avec la reconstruction de rayons, le Frame Generation et Super Resolution, ainsi que du Ray Tracing intégral via le mode Ray Tracing : Overdrive Mode, permettant aux joueurs de la série GeForce RTX 40 d'augmenter leurs paramètres pour des performances et une qualité d'image incroyables. De plus, en mode Ray Tracing : Overdrive Mode, la technologie Ray Reconstruction du DLSS 3.5 améliore la qualité et la clarté des reflets, l'illumination globale est encore plus précise et l'éclairage est plus dynamique, pour une expérience encore meilleure, plus immersive et plus réaliste. Dans la mise à jour 2.2, les joueurs ont désormais plus de possibilités de transformer leur apparence avec des options de maquillage supplémentaires, du cyberware cosmétique, des tatouages, et bien plus encore ! La mise à jour 2.2 permet également de changer la couleur des voitures haut de gamme de votre collection. Vous pouvez même ajouter une peinture personnalisée ou sortir vos fidèles Kiroshis pour scanner des couleurs spécifiques d'autres marques.

