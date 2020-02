One Piece: Pirate Warriors 4, un nouveau personnage jouable annoncé

Une semaine après les vidéos de gameplay de Barbe Blanche, Ace et Marco qui nous ont été proposées, c’est le capitaine Capone Bege de l’équipage du Fire Tank, mais aussi Supernova (au même titre que Luffy, Trafalgar Law, Eustass Kid et bien d'autres) qui est annoncé comme jouable dans One Piece: Pirate Warriors 4.

Aucun gameplay de lui n'a été annoncé ni exhibé, mais au vu de ses capacités dans le manga (et l’anime), nous savons approximativement à quoi nous attendre le concernant. Pour rappel Capone Bege a mangé le Shiro Siro no Mi, ou Fruits du Château en français, qui lui permet d’utiliser sa technique spéciale « Big Father », le transformant littéralement en une forteresse ambulante capable de faucher ses ennemis avec des canons, ainsi que de contenir ses hommes miniaturisés dans son corps.

Il peut également se métamorphoser en tank en remplaçant ses jambes par des chenilles. Si sa forme de château est d'environ trois à quatre fois la taille de Big Mom, est-ce que ces proportions seront respectées dans le jeu ? C’est ce que nous verrons le 27 mars, jour de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.