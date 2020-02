Outriders : un aperçu du gameplay du TPS avant la grande présentation

En dehors de collaborations avec Epic Games, People Can Fly n'a pas mené de projet original depuis Bulletstorm en 2011. Il est cependant en ce moment aux rênes d'Outriders, co-développé avec Square Enix External Studios (Just Cause, Sleeping Dogs).



Le titre est encore assez mystérieux sur ses possibilités, même si nous avons déjà eu l'occasion d'appréhender son univers de science-fiction sur fond de planète en perdition. Il a fait son grand retour médiatique hier, avec une bande-annonce utilisant le moteur de jeu, et montrant davantage son esprit et ses qualités visuelles. Pour du gameplay, du vrai, nous avons rendez-vous ce jeudi à 21h00 pour une présentation en live.

Mais si vous désirez savoir enfin à quoi ressembleront les phases de jeu de ce shooter RPG avec des armes et équipements originaux, et des pouvoirs surpuissants, un premier aperçu est disponible en ligne. C'est GameInformer, qui a consacré sa couverture et un dossier complet à Outriders dans son prochain numéro, qui tease la présentation de demain avec quelques scènes in-game. Arsenal au design organique, phases de TPS nerveux et super-pouvoirs sont bien là, tout comme des décors poussiéreux qui dégagent une ambiance post-apocalyptique. C'est court, mais cela permet de se faire une idée avant le direct.

Outriders pourra être jugé sur pièce sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC avant la fin de l'année 2020.