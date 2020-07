Outriders : le Pyromancer présenté en détail

Vous le savez, Outriders sera un looter shooter orienté vers la coopération, qui permettra d'incarner trois classes de personnages différentes à savoir l'Illusionniste, le Pyromancer et le Devastator. La première a été détaillée en mai dernier, il faudra patienter jusqu'au prochain rendez-vous pour le dernier, car oui, aujourd'hui, People Can Fly et Square Enix nous présentent en détail le Pyromancer.

Les studios ont donc profité de la seconde Transmission d'Outriders pour parler longuement du Pyromancer, un personnage capable d'affronter des hordes d'ennemis à lui tout seul grâce à des capacités de feu, des attaques à moyenne distance et des pouvoirs de zone. La classe s'axe sur trois mots d'ordre, à savoir Explosion, Immobilisation et Inflammation. Le Pyromancer dispose ainsi d'attaques de mêlée avec des dégâts de feu, de capacités lui permettant de se soigner s'il est agressif, notamment en marquant et en tuant des ennemis. Comme toutes les autres classes, le Pyromancer a un total de huit pouvoirs à sa disposition, People Can Fly et Square Enix nous en présentent aujourd'hui quatre, à commencer par la Thermal bomb, qui envoie du feu sur l'ennemi, et si celui-ci meurt lorsqu'il est encore touché par la capacité, il explose en infligeant des dégâts de zone. Ash blast recouvre quant à elle les adversaires de cendres, les immobilisant pendant quelques secondes. Une capacité défensive, afin d'éviter d'être submergé, mais également offensive, facilitant ainsi les tirs destructeurs dans la tête. Heatwave est un pouvoir envoyant une grosse vague de flammes sur les ennemis, les brûlant pendant quelques secondes et permettant au Pyromancer de regagner de la santé. Enfin, Overheat est là pour infliger de gros dégâts sur les adversaires déjà en flamme, car oui, Outriders demandera pour rappel de faire des combos, et le Pyromancer a des pouvoirs destructeurs lui permettant d'effectuer beaucoup de dégâts sur plusieurs ennemis, tout en regagnant de la vie en mélangeant ces capacités.

Du côté de l'arbre de compétence, les joueurs choisissant d'incarner un Pyromancer auront de quoi faire, avec des capacités passives influant sur les dégâts infligés et la survie du personnage. La branche Ash Break augmente ainsi les dégâts sur les ennemis marqués, Fire Storm optimise les dégâts de manière globale et Tempest améliore le regain de santé, avec même une capacité permettant de faire revivre le Pyromancer, dénommée Phoenix Nestling. L'équipement, c'est-à-dire les armes et armures équipées par le joueur, aura également de l'influence sur les cooldowns des pouvoirs et les dégâts de feu sur la durée.

Pour rappel, Outriders est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

