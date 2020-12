Overwatch 2 : Jeff Kaplan promet des nouvelles à la BlizzConline et dévoile une nouvelle carte, Kanezaka

En cette année 2020, nous n'aurons eu absolument aucune information concernant Overwatch 2, qui avait été officialisé lors de la BlizzCon 2019. Blizzard a annulé son évènement annuel pour cause de pandémie mondiale (une excuse tout à fait valable) et organisera en février prochain la BlizzConline, à suivre en ligne et gratuitement.

Bonne nouvelle, Overwatch 2 sera présent, comme le confirme le directeur du jeu Jeff Kaplan lors d'un nouveau carnet des développeurs. Et il faut se contenter de ça pour le moment, croisons désormais les doigts pour que l'évènement, qui aura lieu pour rappel en février prochain, soit l'occasion de découvrir la date de sortie du jeu. Le reste de la vidéo est dédiée aux remerciements de l'équipe envers les fans, mais surtout à la présentation de Kanezaka, une nouvelle carte pour le mode Match à mort (Deathmatch), très apprécié par une partie de la communauté, mais comme l'avait annoncé Blizzard, le personnage d'Écho est bien la dernière grosse nouveauté du jeu, il faudra attendre Overwatch 2 pour découvrir des maps plus classiques et complètes. Kanezaka arrivera sur le PTR dans les prochains jours, puis le mois suivant sur tous les serveurs live.

Pour rappel, la Féérie hivernale 2020 vient d'être lancée dans Overwatch, avec un nouveau mode Arcade et des skins à débloquer jusqu'au 5 janvier prochain. Vous pouvez retrouver une figurine de McCree à 15 € sur Amazon.fr.