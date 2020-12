Overwatch : la Féérie hivernale 2020 lancée en images et vidéo

Comme prévu, la Féérie hivernale 2020 vient d'être lancée ce soir dans Overwatch, les joueurs sont invités à découvrir des Chocs hivernaux avec un nouveau mode de jeu festif : Congélimination. Le but est simple, il faut glacer les ennemis en leur infligeant des dégâts, mais leurs coéquipiers peuvent les sortir de cette stase en les touchant, comme pour le Loup glacé des cours de récréation.

Mais ce que les joueurs veulent, ce sont des skins, et il y en a huit nouvelles à débloquer, cinq tenues Légendaires à trouver dans des Coffres ou contre 3 000 pièces, et trois autres Épiques à obtenir lors de défis. Vous connaissez la chanson, il faut remporter neuf parties, qu'importe le mode, pour débloquer une icône de joueur, un tag et enfin une skin, Chacal lutin ouvre le bal, suivront Ana pain d'épice et Chopper givré. Les autres costumes Légendaires de Torbjörn Bûcheron, Reinhardt Chef de train, Moira Impératrice des Glaces, Mei Pingouin et Zenyatta Rétrobot sont à admirer sur la seconde page, avec les nouvelles emotes pour Chacal, Baptiste et Ange.

La Féérie hivernale 2020 est à retrouver dans Overwatch jusqu'au 5 janvier 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le jeu à 32,47 € sur Amazon.fr.