Overwatch : un nouvel artbook dédié aux cinématiques et des musiques lancées en streaming

Non, toujours pas d'Overwatch 2 à l'horizon, mais Blizzard prend soin de sa licence et tente de contenter les fans comme il peut. Le studio américain vient de lancer cette semaine deux nouveautés en dehors de son jeu de tir multijoueur et compétitif, à savoir des thèmes musicaux et un nouvel artbook.

Le point commun entre ces deux éléments, ce sont les courts-métrages d'animation que Blizzard a proposés ces dernières années pour présenter le lore et les personnages d'Overwatch. Les fans peuvent ainsi découvrir The Cinematic Art of Overwatch: Volume 2, un second artbook dédié aux cinématiques du jeu avec des dessins conceptuels inédits réalisés entre 2017 et 2020, un ouvrage que vous pouvez déjà retrouver à 43,20 € sur Amazon. Et pour accompagner la lecture, Blizzard propose également Animated Shorts, une playlist de 11 thèmes musicaux là encore issus des cinématiques d'Overwatch, à écouter sur Apple Music, Spotify, Deezer et YouTube.

Pour rappel, Overwatch a récemment accueilli du cross-play pour jouer avec ses amis en ligne, et le second volet n'a toujours pas de date de sortie, mais il a eu droit à de nombreuses informations majeures en mai dernier.