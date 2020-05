Pokémon GO : le Pokémon GO Fest 2020 entièrement numérique daté, un billet sera obligatoire

Pokémon GO s'est plutôt bien adapté au confinement au fil des semaines, avec des fonctionnalités et des bonus pour compenser la réduction de nos déplacements. Les activités ponctuelles accessibles depuis chez soi ou l'extérieur continuent, mais logiquement, les évènements physiques comme les Safari Zone ont été annulés.

Cela avait déjà été confirmé, mais après être passé par Chicago, Dortmund et Yokohama, le Pokémon GO Fest 2020 n'aura pas lieu dans un endroit précis. Niantic vient d'annoncer qu'il prendrait la forme d'une expérience virtuelle jouable depuis le confort de notre domicile les 25 et 26 juillet. En revanche, pour y participer, il faudra un billet, très probablement payant. Attendez-vous tout de même déjà à « un week-end complet de bonus, de rencontres exceptionnelles de Pokémon et d'Études Spéciales inédites ».

En 2019, notre offre Pokémon GO Fest a été plus étoffée et plus agréable que jamais. Pour la toute première fois, nous avons organisé plusieurs événements Pokémon GO Fest pendant le même été ! Chicago, Dortmund et Yokohama ont chacune accueilli un événement Pokémon GO Fest. Ceux-ci ont regroupé, au total, plus de 600 000 Dresseurs pour un été d'événements live exceptionnels.

Cette année, nous vous proposons une expérience Pokémon GO Fest totalement repensée. Notez les dates dans votre agenda : les 25 et 26 juillet aura lieu le Pokémon GO Fest 2020 dans le monde entier, sous forme virtuelle. Il permettra aux Dresseurs des quatre coins du monde de participer, où qu'ils se trouvent. Autre nouveauté : tous les détenteurs de billets pourront participer aux deux jours de cet événement.

Le traditionnel rassemblement des fans de Pokémon GO va bien sûr nous manquer, mais nous sommes ravis de vous permettre de vivre l'expérience Pokémon GO Fest depuis chez vous. Jouer à la maison ne veut pas forcément dire jouer seul. Non seulement vous allez profiter d'un week-end complet de bonus, de rencontres exceptionnelles de Pokémon et d'Études spéciales inédites, mais vous pourrez également jouer avec les autres Dresseurs et découvrir d'autres surprises amusantes tout au long de l'été.