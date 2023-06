PSVR 2 : 4 nouveaux jeux annoncés et c'est du bon

Même si nous aurions préféré voir ses annonces lors du PlayStation Showcase ou sur un tout autre évènement, ne boudons pas notre plaisir, Sony vient de dévoiler 4 nouveaux titres sur PSVR 2. Le moins que nous puissions dire, c'est qu'ils font sacrément envie.

Tiger Blade

Hommage aux films d'action coréen, Tiger Blade est un FPS futuriste qui nous entraîne dans la vile de Sewoon. Le joueur pourra se battre à l'arme blanche ainsi qu'avec des armes à distance, le tout dans un scénario à base de guerre de clans. Le titre s'avère tout bonnement frénétique, à mi-chemin entre Pistol Whip et Shadow Warrior :

Aucune date de sortie annoncée puisqu'il s'agit d'une version alpha. Voici le communiqué :

Tiger Blade donne vie sur PSVR 2 à tout ce que le cinéma d’action coréen néo-noir a de mieux à offrir : des combats esthétisés et boostés à l’adrénaline. Luttez à l’arme blanche contre des hordes de voyous dans des courses-poursuites effrénées à travers les places de marché, les allées, les rues et les quais recréés avec soin de Sewoon. Dans une Corée alternative, vous incarnez l’assassin le plus redoutable de la section Horangi du Clan du tigre. Ayant reçu pour mission de dérober un mystérieux paquet à une section rivale, vous découvrez avec stupeur que l’objet du larcin est un bébé tigre, animal que l’on croyait éteint depuis une centaine d’années. Cette créature mythique est prisée par tous les gangs de la ville.



Tiger Blade bénéficie d’une rejouabilité considérable, d’un système de score et de classement, de classements en ligne, d’objectifs secondaires, et même d’options de speedrunning. L’action incessante est sublimée par le retour haptique, les gâchettes adaptatives et la vibration du casque. Pour compléter l’ambiance d’inspiration coréenne, l’action de Tiger Blade se déroulera sur fond de compositions de hip-hop coréen originales. Si vous avez aimé la musique de la bande-annonce, “Seat Belt” interprétée par SINCE, vous allez adorer ce que le jeu vous réserve !

Wanderer: The Fragments of Fate

Déjà testé par nos soins (dans sa version originale), le remaster de Wanderer s'annonce tout particulièrement réussi. Pour rappel, il s'agit d'un FPS qui propose ni plus ni moins de vous confronter aux voyages dans le temps, le tout avec un scénario maîtrisé et des graphismes à vous faire décrocher la mâchoire :

Wanderer est prévu pour 2024, sans plus de précisions. En attendant, voici le communiqué :

Découvrez des mondes riches, plongez dans une action haletante et résolvez des énigmes déroutantes pour réécrire le passé et façonner l’avenir. Vous vivrez en pleine immersion une épopée à travers le temps incroyable mettant en scène des histoires passionnantes. Wanderer: The Fragments of Fate est un remake du jeu primé Wanderer, entièrement revisité pour la VR de nouvelle génération. Une multitude de nouvelles fonctionnalités et d’options de gameplay attendent les passionnés d’aventure. Dans un monde aux graphismes à couper le souffle, vous pouvez désormais nager, sauter, vous accroupir, escalader, faire de la tyrolienne ou vous balancer à travers le temps. Grâce à la technologie haptique de pointe de PS VR2, vous jouissez également d’un niveau d’immersion accru, avec des propriétés sensorielles qui s’adaptent aux objets proches et contextuels pour vous offrir la meilleure expérience possible.

7th Guest VR

Déjà aperçu lors du PlayStation Showcase, 7th Guest VR est le remake d'un jeu sorti il y a très longtemps sur CD-i. Il s'agissait d'un jeu d'énigmes horrifiques, qui avec l'apparition du CD-ROM fut l'un des premiers à pouvoir profiter d'une bande-son, de graphismes et de cinématiques de très grande qualité (pour l'époque). Le jeu original accusant son âge, sa transposition VR n'en est que bienvenue :

7th Guest VR sortira en 2023, sans plus de précisions. Voici le communiqué :

Nous sommes ravis d’annoncer que l’emblématique jeu de mystère surnaturel des années 90, The 7th Guest, va avoir droit à une seconde vie grâce à la technologie de pointe offerte par PSVR 2. The 7th Guest VR est un remake du jeu originel. Cette version offre de nouvelles énigmes et de nouveaux lieux à explorer, et représente une nouvelle vitrine technologique, avec ses graphismes en 3D créés grâce à la capture vidéo volumétrique. Nous avons filmé nos acteurs dans une pièce circulaire bordée de caméras captant chaque mouvement dans toutes les directions. Ainsi, vous pourrez observer ces personnages sous plusieurs perspectives en cours de partie. La capture vidéo volumétrique associée à des performances de pointe permet de raconter une histoire viscérale et envoûtante. Seul PSVR 2 pouvait améliorer une telle expérience. Le suivi des yeux vous plonge dans les détails subtils des énigmes, en focalisant votre regard sur des objets et zones spécifiques des pièces. Les gâchettes adaptatives de la manette PSVR 2 Sense rendent l’environnement tangible. Le retour du casque PSVR 2, quant à lui, permet de communiquer la présence troublante des personnages dont les histoires se dérouleront devant vos yeux. De plus, l’éclairage dynamique amélioré et la vidéo volumétrique en haute résolution vous plongeront davantage dans cette atmosphère glaçante. The 7th Guest VR sortira cette année sur PSVR 2. C’est l’aventure parfaite pour les fans de jeux de réflexion ou pour quiconque cherche une expérience terrifiante en VR.

Pixel Ripped 1995

Si le Pixel Ripped d'Atari vient tout juste de sortir, certains joueurs n'ont pas eu l'opportunité de s'essayer à l'épisode précédent. Ce sera bientôt chose faite avec l'annonce du portage de Pixel Ripped 1995 sur PSVR 2. Et si vous en aviez assez des FPS bien bourrins, que vous ayez envie de fraicheur dans le gameplay, la série des Pixel Ripped est indispensable ! Comme toujours dans la série, vous incarnez un personnage, le plus souvent un jeune prodige du jeu vidéo qui devra repousser les attaques de Cyblin Lord, un être malfaisant souhaitant détruire l'équilibre qui existe entre monde réel et virtuel :



Aucune précision concernant sa date de sortie, si ce n'est un « bientôt disponible ». Voici le communiqué :

Faites le plein de nostalgie en revivant l’âge d’or des jeux vidéo avec Pixel Ripped 1995 ! Cette aventure déjantée se présente comme un jeu dans un jeu. Notre héroïne virtuelle, Dot, se met en quête de restaurer l’équilibre à travers différentes dimensions. La solution ? Recruter le meilleur joueur de l’année 1995, un enfant de 11 ans prénommé David. Au cours de votre aventure, vous devrez explorer toute une variété de jeux, faisant tous hommage aux classiques des ères 16 et 32 bits, le tout dans un monde en réalité virtuelle immersif. Le jeu a été revisité et amélioré pour sa sortie sur PSVR 2. S’affranchissant des limites de 60 images par seconde pour vous en proposer 120, le jeu vous offrira une immersion accrue grâce aux gâchettes adaptatives de la manette PSVR 2 Sense et au retour du casque PSVR 2. Ce titre sortira très prochainement sur PSVR 2.

