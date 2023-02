PSVR 2 : le suivi des yeux pourrait rendre les jeux d'horreur plus flippants que jamais !

L'horreur en réalité virtuelle vous prend déjà aux tripes ? Alors ce n'est rien comparé à ce qui vous attend sur la prochaine génération de jeux PSVR. Attachez vos ceintures et surtout, évitez de trop cligner des yeux !

The Dark Pictures: Switchback VR vous envoie sur les rails d'un train fantôme géant en réalité virtuelle. Vous êtes assis dans un wagon de mine qui traverse divers scénarios d'horreur. Jusque-là, rien d'extraordinaire, nous direz-vous ! Mais c'est sans compter sur la spécificité propre (dans le monde des consoles) du PSVR 2 : le suivi des yeux (ou Eye Tracking).

Rappelez-vous, le jeu dont il est question ici a été retardé au mois prochain (voir article) et il se pourrait bien que Supermassive Games ait besoin de plus de temps pour adapter ses nombreux jump scares à ladite technologie. Vous l'aurez remarqué dans la vidéo, Mike Cussel, de la chaîne YouTube Virtual Reality Oasis, a pu en avoir un aperçu.

Alejandro Arqué Gallardo, directeur du jeu, annonce qu'il existe des scènes dans lesquelles les joueurs ne sont pas autorisés à cligner des yeux. S'ils le font, cela aura un effet perturbateur sur l'environnement, comme des mannequins qui changent brusquement de position, des ennemis qui s'approchent de vous à chaque battement de cils, etc.

Le YouTubeur montre à quel point c'est effrayant et fort heureusement, le joueur n'est pas complètement sans défense et peut repousser l'attaque des ennemis à l'aide d'armes à feu. Mike Cussel, qui a vécu l'expérience, a notamment déclaré :

Je dois dire que c'est magnifique. C'est horrifiant, mais c'est magnifique. Les écrans OLED rendent tout si sombre que c'est vraiment terrifiant. C'est comme si vous étiez dans un parc à thème, mais en beaucoup plus long et beaucoup plus effrayant.



J'avais l'impression que j'aurais dû porter un capteur de fréquence cardiaque. Vous allez sentir votre cœur s'emballer. Oh mec, ce n'est qu'un seul niveau, ce jeu est énorme. Il y a des tonnes de niveaux qui se ramifient pour que vous puissiez y jouer encore et encore.