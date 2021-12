Rainbow Six Siege : des batailles de neige explosives jouables grâce à l'évènement Snow Brawl

Grand habitué des célébrations en tout genre, Tom Clancy's Rainbow Six Siege se devait de proposer un évènement pour les fêtes de fin d'année. Et il n'a pas fait dans le recyclage, car Ubisoft nous propose une sauterie totalement inédite en cette Saison 4 de l'Année 6, Opération High Calibre.

L'évènement Snow Brawl est disponible jusqu'au 6 janvier et introduit un mode éponyme inédit. Il s'agit tout bonnement d'une bataille de boule de neige entre Lames en bleu et Blizzards en orange, revisitée à la sauce Rainbow Six Siege forcément. Les parties sont en réalité des séances de capture de drapeau avec des boules à lancer et un lanceur Boum de neige explosif pour éliminer nos adversaires, qui peuvent réapparaître, tandis que plusieurs bonus sont répartis sur la map. 45 nouveaux objets cosmétiques peuvent être débloqués à cette occasion, et un pack de collection spécial est à acheter dans la boutique.

Bienvenue à la toute première bataille de boules de neige internationale de Rainbow ! La compétition va être rude, puisque seule la meilleure équipe de chaque pays sera sélectionnée. Les Lames bleues et les Blizzards orange ont passé la saison à préparer ce match hivernal. Deux équipes de joueurs d'élite avec des compétences uniques vont s'affronter ! Laquelle saura s'imposer, et laquelle se fera enneiger ? Le match s'annonce serré, mesdames et messieurs ! Faites attention aux boules de neige, mais surtout, amusez-vous ! Bienvenue dans Snow Brawl ! LES COMPÉTITEURS En attaque, nous avons les Blizzards orange qui débarquent avec les assaillants : Ash qui ne fait de cadeau à personne pour décrocher la victoire ; Blackbeard que nous retrouvons dans son rôle de Barbe hivernale ; Buck qui met le paquet pour anéantir la défense ; Montagne qui n'hésite pas à endosser le rôle de petit lutin cette saison ; Osa’s qui mène son équipe à la victoire avec son nez tout rouge. À la défense, nous avons les Lames bleues, avec des défenseurs particulièrement gaillards : Castle un véritable atout pour cette bataille de boules de neige ; Frost qui est équipée de la tête aux pieds et prêt à jouer des tours ; Rook qui se fond dans la masse avec sa défense abominable ; Thorn qui est tout ouïe et rôde dans les bancs de neige ; Vigil qui distribue des punitions et n'hésite pas à dire pourquoi. LE TOURNOI Le mode Snow Brawl est un mode de capture de drapeau enneigé avec réapparition. Au début de la partie, chaque équipe dispose de drapeaux qui se trouvent dans sa base. Les joueurs doivent capturer les drapeaux de l'équipe adverse, puis les rapporter à leur base pour marquer un point. Les drapeaux peuvent être lâchés par leurs propriétaires, ou obtenus en éliminant la personne qui les transporte. Les drapeaux lâchés peuvent être ramassés et ramenés à la base. Les deux camps sont équipés de boules de neige, qui leur serviront d'arme lors de la partie. Ils disposeront également d'un lanceur Boum de neige, qui leur permettra de repousser leurs adversaires. Au bout de trois coups, les joueurs sont éliminés et réapparaissent. La carte comprend les bonus suivants : Vitesse de déplacement, cadence de tir, munitions Airjab, packs de santé. L'équipe qui a marqué le plus de points remporte la partie, et si les deux équipes sont à égalité, des prolongations commencent. La première équipe qui marque en mort subite remporte la partie. LA COLLECTION Cet évènement sera accompagné de la collection Snow Brawl, qui comprend des uniformes, des équipements de tête, des skins d'arme ainsi que de NOUVEAUX portraits de carte d'agent pour les compétiteurs de Snow Brawl. Le mode Snow Brawl sera également accompagné du pack Flocon de neige, qui comprend une skin d'arme signature, une skin d'accessoire universelle, un pendentif et un arrière-plan. Vous découvrirez donc un total de 45 nouveaux objets. Les packs de la collection Snow Brawl peuvent être obtenus en terminant les défis d'évènement spéciaux, ou peuvent être achetés pour 300 crédits R6 ou 12 500 points de Renommée l'unité. Les packs individuels peuvent également être achetés directement pour 1 680 crédits R6 l'unité. Enfin, les joueurs qui se connecteront au jeu pendant l'évènement Snow Brawl recevront tous un pack de la collection gratuitement.

Pour ceux qui suivent l'actualité du jeu de près, un patch de version A6S4.1 a été déployé dans le même temps avec quelques correctifs. Tom Clancy's Rainbow Six Siege est en ce moment proposé à 8,00 € seulement sur l'Ubisoft Store, et vous pouvez d'ailleurs économiser 22 % supplémentaire avec le code HELLO22.