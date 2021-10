Rainbow Six Siege : Doktor's Curse, l'évènement d'Halloween, de retour avec une variante inédite de Chasse aux Monstres et des skins exclusives

Toujours en pleine Opération Crystal Guard, Rainbow Six Siege va rythmer la Saison 3 de l'Année 6 en faisant revenir un évènement apprécié, qui a déjà ponctué Halloween lors de l'Année 4. Il s'agit de Doktor's Curse, qui retourne sur le devant de la scène de ce 12 octobre jusqu'au 2 novembre.

Il amène avant tout une variante inédite du mode Chasse aux Monstres, sur une map Parc d'Attractions revisitée aux couleurs de Frankenstein et de ses monstres.

Dans cette nouvelle version du mode « Chasse aux monstres » en 5v5, certains monstres dont Lion et Jackal ont rejoint le camp des Exterminateurs. Les Sledges sont de retour et seront une fois de plus équipés de la masse tactique de Sledge en guise d'arme et d'un gadget qu'ils pourront choisir parmi une sélection de trois (chacun étant associé à un skin d'agent unique) : l'Eyenox Modèle III de Jackal, le Capteur Cardiaque de Pulse et le dispositif EE-ONE-D de Lion. Les exterminateurs devront affronter 5 monstres défenseurs incarnés par Lesion, Frost, Kapkan, Smoke et Ela, ainsi que les nouvelles venues Aruni et Melusi. Les défenseurs n'auront aucune arme à leur disposition, mais pourront utiliser des pièges ainsi qu'une capacité spécialement créée pour ce mode de jeu : la possibilité de devenir temporairement invisible et de courir plus vite pour s'échapper. Pour remporter la partie, les assaillants devront tuer tous leurs adversaires tandis que les défenseurs devront quant à eux essayer de survivre jusqu'à la fin de la manche.

Participer à ce mode permet de débloquer des packs d'éléments cosmétiques de la collection Doktor's Curse, comprenant des skins pour Smoke, Kapkan, Frost, Lesion, Doc, Bandit et Ela, et désormais aussi pour Jackal, Lion, Aruni, Melusi et Kaid. Vous pourrez échanger un Pack contre 1 680 Crédits R6, ou un Pack de collection contre 300 Crédits R6, mais un pack Doktor's Curse sera offert dès votre première connexion à l'évènement et 3 autres pourront être obtenus via des défis.

