Rainbow Six Siege : Le Stade de retour dans l'évènement Road to SI 2021 : Les Capitaines

Le Six Invitational 2021 se déroulera forcément dans des conditions particulières, COVID-19 oblige. C'est sans public et en respectant les mesures sanitaires que les 20 meilleures équipes mondiales de Tom Clancy's Rainbow Six Siege s'affronteront en LAN à Paris du 9 au 21 février afin d'élire la meilleure et partager un cashprize de 3 millions de dollars, et le tout sera bien évidemment retransmis en direct sur Twitch et YouTube pour vibrer en ligne.

Pour faire monter la sauce, comme l'année dernière, Ubisoft organise un évènement spécial dans le jeu. Tous les week-ends, du jeudi 16h00 au lundi à la même heure, du 21 janvier au 22 février, nous pourrons prendre part aux playlists de Road to SI 2021 : Les Capitaines, où nous pourrons incarner tous les agents (même ceux non débloqués) en Bombe non-classé 3v3 avec exclusion, dans l'arène spécialement revisitée du Stade. Pour donner un but à vos parties, du contenu cosmétique exclusif pourra être débloqué via un Battle Pass, décliné en version gratuite et payante.

SÉLECTION ROAD TO S.I. Faites votre entrée dans le Stade avec la sélection Road to S.I., disponible tous les week-ends du jeudi à 16h00 (heure de Paris) au lundi à 16h00 (heure de Paris) entre le 21 janvier et le 22 février. Jouez 3 manches de 3 minutes en mode Désamorçage de Bombe non-classé avec le système d'exclusion. Accédez à tous les agents, dont les membres d'équipes, équipés de leur ensemble du Battle Pass Road to S.I pour le Six Invitational. Les Capitaines (Mira, Capitão, Ash et Vigil) et leurs équipes seront équipés de tenues provenant du contenu à thème du Battle Pass. Harry rouvre les portes du Stade, notre carte compétitive de référence, dans laquelle vous retrouverez des éléments de Frontière ainsi que de Littoral. Après un petit coup de neuf, la carte Stade est prête à accueillir nos champions. BATTLE PASS Équipez les compétiteurs d'uniformes d'équipe exclusifs grâce au Battle Pass Road to S.I. 2021, disponible tout au long de l'événement avec un circuit gratuit et un circuit premium. Le Battle Pass vous récompense pour votre temps de jeu et vos succès. Cette année, le Battle Pass inclut 100 niveaux et 135 récompenses à débloquer avant le 22 février. Progressez dans les niveaux et obtenez de l'équipement exclusif pour les Capitaines et leurs coéquipiers, ainsi que du contenu exclusif supplémentaire. Vous pouvez progresser dans le Battle Pass dès qu'il commence. Pour progresser dans les niveaux, il vous suffit de jouer. Vous gagnerez des points de bravoure pour vos succès, tels que les parties terminées et les manches gagnées, ainsi que des défis supplémentaires. Pour accéder aux récompenses Premium, achetez le Pass premium contre 1 200 crédits R6. Une fois le Pass acheté, vous recevrez les récompenses de tous les niveaux que vous avez déjà terminés. 30 % des recettes générées par les ventes de ce Pack premium sont consacrées au prize pool du Six Invitational, pour un montant maximal de 3 millions de dollars.

