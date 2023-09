Replaced : le jeu cyberpunk encore repoussé, « développer un jeu vidéo est difficile » pour le studio

Lors de l'E3 2021, Sad Cat Studios dévoilait son premier jeu vidéo, Replaced, un titre à l'esthétique rétro et à l'ambiance cyberpunk qui mélangera l'action et la plateforme. Un jeu alors attendu l'année suivante, mais le studio biélorusse a déjà repoussé Replaced à 2023, et le jeu n'a refait parler de lui qu'aux Game Awards 2022 avec une très belle bande-annonce de gameplay.

Nous sommes avons déjà fait la moitié de l'année 2023, et les informations concernant Replaced sont toujours aussi rares. Aujourd'hui, Sad Cat Studios prend la parole pour confirmer ce que tout le monde savait déjà au fond de lui : Replaced est repoussé à 2024, sans plus de précisions. Dans un communiqué, les développeurs remercient évidemment tous les fans pour leur soutien depuis la première présentation du jeu, mais admettent que « développer un jeu vidéo est difficile », c'est un saut dans l'inconnu pour Sad Cat Studio qui n'a jamais rien produit pour l'instant, et les attentes des joueurs sont élevées. Afin de les contenter sans dénaturer leur vision du jeu et surcharger les équipes, le studio a donc pris la décision d'encore repousser Replaced.

Cependant, bonne nouvelle, le développement avant bien. Sad Cat Studio explique que la plupart des fonctionnalités sont en place, et il s'attelle désormais à créer des assets, ce qui demande beaucoup de temps. Il prend l'exemple du personnage principal, qui a plus de 500 animations dessinées à la main, rien que pour les phases de plateforme. Un travail colossal pour la petite équipe, qui avance doucement mais sûrement.

Replaced est donc attendu l'année prochaine, toujours sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass. Vous pouvez vous abonner à la version Ultimate pour 12,99 € par mois via Amazon.