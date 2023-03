Resident Evil 4 : premier point sur les chiffres de vente, c'est forcément déjà un carton

Il n'y a pas de secret : si Capcom sort autant de Resident Evil ces dernières années, c'est parce que le public est au rendez-vous, un juste retour des choses face à une série qui ne déçoit plus. Resident Evil Village a été un succès, au même titre que les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, respectivement vendus à plus de 3 et 2 millions d'exemplaires sur leur première semaine d'exploitation.

La nouvelle version de Resident Evil 4, sortie le 24 mars et attendue par de nombreux fans, suit-elle le même chemin ? La réponse est oui, et visiblement avec encore plus de réussite : Capcom vient de confirmer que le jeu s'était vendu à plus de 3 millions de copies en 48 heures, atteignant ce cap encore plus rapidement que Resident Evil 2. À voir maintenant comment RE4 se débrouillera sur le long terme : Resident Evil 2 avait dépassé les 10 millions de copies écoulées au dernier décompte, tandis que Resident Evil 3 stagnait au-dessus des 5 millions.

Le dernier remake en date a d'ailleurs visiblement encore des cartouches pour attirer des curieux, lui qui doit prochainement accueillir un mode The Mercenaries, la compatibilité avec le PlayStation VR 2 et peut-être même un DLC Separate Ways. Resident Evil 4 est disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

