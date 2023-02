Scars Above : le jeu de tir sur une mystérieuse planète lancé en vidéo

D'abord mentionné lors de la présentation de Prime Matter, le label d'édition de Koch Media, Scars Above s'était montré pour la première fois l'été dernier avec une bande-annonce alléchante. Développé par Mad Head Games, le jeu de tir et d'aventure dans un monde de science-fiction se lance maintenant en vidéo :

Scars Above suit pour rappel le Dr. Kate Ward, envoyée sur le Metahedron, une structure extraterrestre apparue en orbite de la Terre. Membre de l'équipe SCAR (Sentient Contact Assessment and Response), Kate se retrouve transportée sur une mystérieuse et lointaine planète, et se réveille seule dans ce monde hostile. Elle devra évidemment survivre, mais aussi découvrir ce qu'il s'est passé pour peut-être rentrer chez elle. Au passage, les développeurs annonce que The Dooo, joueur, producteur de musique et YouTubeur, a participé à la composition de la bande originale.

Scars Above est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 49,99 € sur Amazon.