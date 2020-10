Scorn : de nouvelles images horrifiques dévoilées

Cette semaine, Ebb Software a partagé une longue vidéo de gameplay de Scorn, son jeu d'horreur prenant place dans un monde cauchemardesque inspiré des œuvres de H.R. Giger, David Cronenberg et Zdzisław Beksiński. Le studio serbe a également profité de l'occasion pour accompagner cette vidéo d'images.

Vous pouvez ainsi retrouver sur la seconde page une dizaine de nouvelles images de Scorn. L'ambiance glauque et macabre est toujours présente, les décors sont sales et rappellent le vaisseau des Xenomorphes dans la saga Alien, et il faut bien avouer que c'est quand même par sa direction artistique que Scorn séduit, la vidéo de gameplay étant très ennuyante à regarder.

Scorn n'a pas de date de sortie, il est attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC et Xbox Series X et S. Vous pouvez retrouver le livre HR Giger à 13,51 € sur Amazon.fr.