Session : enfin une date de sortie pour la simulation de skate

Dévoilé lors de l'E3 2018, Session: Skate Sim est actuellement en phase d'accès anticipé sur PC via Steam ainsi que sur Xbox One et Xbox Series X|S, mais nombreux sont les joueurs à attendre le lancement de la version finale pour découvrir le titre, d'autant que des versions PS4 et PS5 sont également prévues.

Heureusement, l'Early Access touchera prochainement à sa fin, Crea-ture Studios et Nacon annoncent cette semaine que la date de sortie de Session: Skate Sim est fixée au 22 septembre 2022 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les développeurs rappellent qu'ils ont lancé une mise à jour majeure en février dernier, et celle de septembre marquera un nouveau tournant pour leur simulation de skateboard, dont voici une présentation :

Session: Skate Sim invite les joueurs à plonger dans le skate des années 90, véritable art de vivre où chaque trottoir, chaque escalier est l’occasion de placer sa figure préférée. La physique ultra-réaliste du jeu permet de retrouver les sensations que procure le skate. Le studio a également travaillé sur un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le « True Stance Stick », où chaque pied est géré indépendamment grâce aux deux joysticks. Avec une courbe d’apprentissage aussi exigeante que dans la pratique réelle du skateboard, les joueurs doivent s’entrainer pour maîtriser leur planche et réaliser les nombreuses figures à reproduire dans le jeu, des plus basiques aux plus complexes. L’outil de montage intégré permet à chacun d’immortaliser ses plus belles prouesses en vidéo.

Vous pouvez déjà retrouver Session: Skate Sim à 22,49 € sur Gamesplanet.