Silent Hill 2 : Masahiro Ito balaye les théories des fans sur James Sunderland

La semaine dernière, Konami a officialisé le remake de Silent Hill 2, développé par Bloober Team, mais avec également la participation du compositeur Akira Yamaoka et du designer des créatures Masahiro Ito. Ce dernier est très présent sur les réseaux sociaux et a tenu à mettre les points sur les i suite à la première bande-annonce de ce remake.

Dans la vidéo, nous retrouvons le fameux plan du début du jeu où James Sunderland, personnage principal de Silent Hill 2, se regarde dans un miroir. Dans l'opus original de 2002, la qualité graphique n'était pas la même qu'aujourd'hui, les yeux de James étaient plongés dans le noir total, mais des fans ont découvert qu'en augmentant artificiellement la luminosité, le personnage semble regarder en fait en direction du joueur ! De quoi briser le quatrième mur et offrir une nouvelle lecture du scénario, ce regard caméra a fait couler beaucoup d'encre numérique, mais en fait, il ne veut rien dire.

Car oui, les fans étaient déçus de voir James regarder bel et bien en direction du miroir dans le remake de Silent Hill 2, ce qui a pas mal agacé Masahiro Ito, directeur créatif du jeu original. Sur Twitter, il explique que non, le personnage ne regarde pas le joueur, car ce dernier n'est pas dans l'histoire. Pas de regard caméra ou de quatrième mur brisé ici, James est concentré sur sa mission (retrouver sa femme à Silent Hill). Masahiro Ito avait d'ailleurs expliqué il y a quelques années, au sujet du contenu de la voiture de James (nous n'en dirons pas davantage pour éviter tout spoiler) que les développeurs du jeu original n'avaient pas fait attention à certains détails de ce genre, car le joueur ne pouvait normalement pas les voir. La voiture est fermé, et le visage de James est partiellement plongé dans le noir. Et pour les puristes qui réfutent encore cette explication, Masahiro Ito rappelle au passage qu'il a été designer des personnages et créatures, mais aussi réalisateur de plusieurs cinématiques, il a également participé à l'écriture du scénario et à l'éclairage des scènes. Autant dire qu'il connaît bien son sujet.

Silent Hill 2, le remake, est attendu à une date encore inconnue sur PC et PlayStation 5, une exclusivité consoles temporaire de 12 mois. Vous pouvez retrouver Silent Hill 4: The Room à 9,99 € sur GOG.com.