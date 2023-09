S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, encore une grosse galère pour le studio ukrainien

GSC Game World développe depuis des années S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un jeu de tir dans une version fictive de l'Europe de l'Est, avec une région radioactive dénommée la Zone. Un titre attendu par tous les fans de la franchise, mais repoussé plusieurs fois, notamment à cause de la guerre en Ukraine.

Le conflit avec la Russie a poussé les développeurs à se mettre en sécurité à Prague, en République tchèque, le studio occupe ces locaux depuis l'année dernière afin de poursuivre la conception de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Mais voilà que GSC Game World annonce qu'un incendie a touché leurs bureaux le 7 septembre dernier. Heureusement, plus de peur que de mal, le feu n'a touché que l'un des trois étages occupés par les développeurs, et faisant uniquement des dégâts sur la structure du bâtiment, aucun membre de l'équipe n'a été blessé. Des dégâts quand même estimés à 1,5 million de couronnes tchèques, soit environ 61 500 euros.

Bien évidemment, ce n'est pas un petit feu qui va arrêter GSC Game World, mais les réparations du bâtiment risque d'encore retarder le développement. Pour rappel, Kinetic Game a vécu un incendie similaire il y a quelques semaines, l'obligeant à repousser la sortie de Phasmophobia sur consoles et PSVR 2. Concernant S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il a récemment été repoussé au premier trimestre 2024, reste à savoir si le récent incident va encore décaler la date de sortie. Vous pouvez quand même précommander le jeu à 59,99 € sur Amazon.