Star Wars Outlaws décolle la rétine grâce à cette technologie de pointe

Dévoilé il y a déjà un an, Star Wars Outlaws arrivera sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération à la fin du mois d'août. Le jeu d'Ubisoft et Massive Entertainment s'est montré au travers d'une nouvelle bande-annonce diffusée au Computex de Taïwan lors de la keynote de NVIDIA.

Le constructeur de cartes graphiques nous rappelle que Star Wars Outlaws sera jouable avec le DLSS 3.5 et la technologie Ray Reconstruction, en plus du Ray Tracing et de Reflex. Le Ray Reconstruction améliorer les graphismes, et plus particulièrement l'éclairage, grâce à l'intelligence artificielle. La petite vidéo ci-dessus montre quelques comparaisons avec ou sans Ray Reconstruction, c'est quand même assez léger, mais les possesseurs d'un GPU récent apprécieront d'en prendre la vue, jusque dans les moindres détails.

La date de sortie de Star Wars Outlaws est fixée au 30 août 2024, vous pouvez le précommander contre 62,99 € sur Gamesplanet.

