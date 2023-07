Star Wars Outlaws : toutes les planètes sont créées à la main (contrairement à Starfield)

Electronic Arts n'a plus le monopole des jeux vidéo Star Wars, Ubisoft et Massive Entertainment préparent de leur côté un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert avec une rebelle, Star Wars Outlaws. Un titre qui fait déjà saliver les fans et qui proposera évidemment d'explorer plusieurs planètes.

Julian Gerighty, directeur créatif du jeu, s'est récemment entretenu avec le magazine EDGE pour parler du développement de Star Wars Outlaws dans son ensemble et il a tenu à préciser que le titre de Massive Entertainment proposera un terrain de jeu conséquent, mais pas totalement irréaliste, contrairement à un autre jeu de science-fiction attendu prochainement : Starfield.

Car comme l'indique Julian Gerighty, Star Wars Outlaws aura des planètes intégralement conçues à la main, aucune n'a été créée de manière procédurale. Il n'y en aura donc pas un millier comme dans le RPG de Bethesda, mais au moins, elles seront vivantes et proposeront quand même une surface appréciable pour que les joueurs s'amusent à les explorer. Le directeur créatif compare la taille de chaque planète de Star Wars Outlaws à environ deux ou trois régions d'Assassin's Creed Odyssey. Même si les zones du jeu avec des Assassins sont de tailles variées, il y aura des choses à visiter dans ce futur titre !

Par ailleurs, concernant les déplacements de planète en planète, il ne sera pas possible de naviguer totalement librement dans l'espace, mais seulement autour de chaque planète, dans une zone restreinte, pour explorer des astéroïdes ou des stations abandonnées. Star Wars Outlaws n'a pas de date de sortie précise, il est attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Star Wars Jedi: Survivor à 54,84 € sur Amazon.