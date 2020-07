Star Wars: Squadrons, l'ATH et les skins des autres joueurs pourront être masqués

Star Wars: Squadrons a tout du fantasme de fan de Star Wars. Il proposera des batailles spatiales à la première personne entre Rebelles et Empire Galactique, avec un scénario travaillé et plusieurs modes multijoueurs pour une expérience variée. Cerise sur le gâteau, il sera compatible VR pour une immersion sans pareil.

Motive Studios veut rendre l'expérience la plus authentique possible, et a d'ailleurs prévu plusieurs initiatives pour cela, comme l'a confié le directeur créatif Ian S. Frazier à IGN Japan. Déjà, du côté de l'Affichage Tête Haute, il pourra tout simplement être désactivé, car le cockpit donne normalement assez d'informations au joueur pour lui permettre de s'y retrouver en termes de ressources, d'adversaires et d'objectifs.

« Quand vous débutez l'histoire, » explique Frazier, « on vous demande si vous voulez l'expérience de base - que la plupart des joueurs choisiront - ou le mode hardcore, qui se débarrasse d'une partie de l'interface qui vous aide normalement à vous repérer dans l'espace, ce qui vous oblige à lire les infos dans le cockpit. Pour les gens qui sont nouveaux au genre, on s'attend à ce qu'ils jouent en mode standard, et pour ceux qui ont une tonne d'expérience en simulation de vol, ils pourront essayer ça. »

Pour ceux qui veulent vivre l'expérience Star Wars comme dans les films, une autre option sympathique est planifiée. S'il est bien possible de personnaliser l'intérieur et l'extérieur de ses vaisseaux avec des skins, vous aurez le choix de voir les personnalisations cosmétiques des autres joueurs ou non.

« Certains joueurs ne voudront pas avoir affaire à tout ça, » admet Frazier. « Que ça soit crédible ou pas n'a pas d'importance, ils veulent juste que tout soit exactement comme ils l'ont vu dans les films, ni plus ni moins, et on comprend totalement ça. C'est pourquoi on a une option dans le jeu pour cacher tout ce qui est cosmétique. Vous activez ça et tout d'un coup, si vous voulez mettre une décalcomanie de course sur votre TIE Fighter, vous le verrez, mais tout le monde va apparaître comme un classique TIE Fighter à vos yeux. »

Pour terminer sur cette thématique de la personnalisation de l'expérience, Ian S. Frazier a enfin confié que de nombreux paramètres seront présents pour nous permettre de gérer notre approche du pilotage en fonction de la difficulté que nous voulons donner à nos parties.

« Par défaut, nous gardons tout cela plutôt simple, » présente Frazier. « Si j'appuie sur un bouton, je vais instantanément mettre le système choisi au max. Nos joueurs les plus avancés peuvent gérer de manière plus précise, et individuellement répartir des fractions de puissance d'un système à l'autre. Mais ce n'est pas un style de jeu que l'on impose au joueur moyen. »

La date de sortie de Star Wars: Squadrons, c'est toujours pour le 2 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, et il est disponible en précommande à 39,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Star Wars: Squadrons, pas de live service ni de microtransactions prévus