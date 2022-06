Starfield : le développement touche à sa fin, une sortie début 2023 ?

Starfield se fait attendre depuis son annonce à l'E3 2018, il y a quatre ans donc, et il devait débarquer le 11 novembre prochain. Malheureusement, Bethesda a décidé de repousser le lancement à la première moitié de l'année 2023, mais en interne, les choses avancent heureusement sur la bonne voie.

Todd Howard, directeur et producteur du jeu, a en effet dévoilé que le studio « met la touche finale à Starfield », signe que le développement touche bientôt à son terme, et il affirme que ce jeu sera une excellente opportunité pour montrer aux joueurs de quoi est capable Bethesda Softworks, notamment grâce aux machines et technologies de Microsoft :

Les joueurs peuvent découvrir ce que nous créons et le faire découvrir à plus de personnes dans le monde, et de bien des manières différentes que jamais auparavant. Nous avons cette capacité à transporter les gens, à les mettre dans de nouveaux mondes où ils peuvent vivre des expériences qu'ils peuvent réellement sentir, avec les émotions que vous avez. Nous l'avons vu avec nos autres franchises comme The Elder Scrolls, avec Skyrim et la série Fallout. Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec Xbox pour faire de Starfield la meilleure expérience possible. Pas seulement sur le hardware, mais sur la façon dont les gens y accèdent, et pouvoir proposer un jeu comme celui-ci à plus de personnes que n'importe lequel de nos jeux - c'est vraiment une opportunité incroyable.

Todd Howard n'oublie pas de vanter les mérites de Microsoft, propriétaire du studio et qui a d'ailleurs annoncé récemment de belles nouveautés pour le Xbox Game Pass. Et concernant la sortie, elle pourrait se faire dès le début de l'année prochaine, comme l'a remarqué un internaute de Reddit avec une annonce sur la page d'inscription au Game Pass, affirmant que « Starfield est attendu début 2023 ». Mais bien évidemment, il faudra attendre une annonce officielle pour se réjouir, croisons les doigts pour que le titre fasse une apparition au Xbox & Bethesda Showcase ce dimanche. Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass via Amazon.