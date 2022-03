Starfield : un premier compagnon robot et de splendides concept arts en vidéo

Les mois passent et nous n'avons toujours pas de gameplay de Starfield, la prochaine grosse production de Bethesda Game Studios. L'équipe continue cependant à nous la présenter dans le cadre de la série de vidéos making of appelée Dans le cosmos étoilé, qui avait déjà révélé des illustrations et des promesses ambitieuses.

Le nouvel épisode est baptisé Créé pour les nomades et revient sur l'envie de Todd Howard et ses développeurs de proposer une aventure intergalactique libre et basée sur les choix des joueurs, façon « vieux jeu de rôle hardcore ». Il sera par exemple de nouveau possible de choisir l'historique et les traits de caractère de notre héros pour influer sur ses points de statistique lors du processus de création. Bethesda a aussi travaillé pour que les interactions avec les PNJ soient crédibles et rendent ces personnages annexes vivants, notamment les factions que nous pourrons rejoindre que sont l'Union Coloniale, la Confédération Liber Astra, Ryujin Industries et la Flotte Écarlate.

Les Compagnons sont également évoqués, avec un premier allié robotique introduit, tout comme le nouveau système de dialogue vanté comme moins binaire, pensé comme un mini-jeu de persuasion. Il nous tarde désormais de voir du concret, qui devrait arriver vite : la date de sortie de Starfield est toujours calée au 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S. Il sera inclus dès le départ dans le Xbox Game Pass, auquel vous pouvez vous abonner en version Ultimate pour 12,99 € par mois.

Lire aussi : Starfield : Phil Spencer veut que ce soit le jeu le plus joué de Bethesda